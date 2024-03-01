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Almanya Vatandaşı Psikolog Türkiye'de Müslüman Oldu

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Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Mardinli Kadir Doğan ile evlenmek için Türkiye'ye geldi ve İslamiyet'i seçti. Mardin İl Müftülüğüne başvurarak ihtida etmek istediğini belirten Strupp, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgilendirildi. Törenle Müslüman olan Strupp, 'Melek' ismini aldı.

Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Almanya'da tanışıp aşık olduğu Mardinli Kadir Doğan ile evlenmek için geldiği Türkiye'de İslamiyet'i seçti.

Mardin İl Müftülüğüne başvurarak, ihtida etmek istediğini belirten Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Müslüman oldu. İl Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasiminde, İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından Natalie Strupp'a İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verildi.

Hayatını birleştireceği Mardinli Kadir Doğan ile birlikte müftülüğe giden Strupp, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Melek' ismini aldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Strupp, okunan duaya eşlik etti. İl Müftü Vekili Üney, Strupp'a ihtida belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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