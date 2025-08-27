Almanya, Siber Kubbe Sistemi ile Siber Güvenliğini Artırmayı Hedefliyor

Almanya, son yıllarda kamu kurumlarına ve özel sektör şirketlerine yönelik artan hibrit saldırıları önlemek için "Siber Kubbe" sistemini kuracak.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen bakanlar kurulunun son toplantısında siber güvenliğin güçlendirilmesi kapsamında çeşitli kararların alındığı belirtildi. Bakanlık açıklamasına göre kabine, Almanya'da siber güvenliği artırmak için güvenlik makamlarının siber savunma yetkilerinin genişletilmesi, sivil ve askeri iş birliğinin derinleştirilmesi ve "Siber Kubbe" sisteminin kurulması için yasal ve fiziki altyapının oluşturulmasına onay verdi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın son yıllarda ciddi hasara yol açan suç ve istihbarat amaçlı siber saldırıların hedefi haline geldiğinin altını çizerek, "Profesyonel saldırılar artıyor. Mevcut jeopolitik durum nedeniyle hibrit tehditler çoğalıyor. Bu durum karşısında dayanıklılığımızı ve tepki kabiliyetimizi geliştirmeliyiz. Bugün alınan kararlarla siber güvenliği daha da güçlendirecek yol haritası belirlenecek. Almanya'da güvenliği artırıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, kabul edilen düzenlemeye göre yıl sonuna kadar Almanya'daki federal güvenlik makamlarının siber savunma yetkilerinin güçlendirilmesini öngören yol haritasını içeren bir taslak sunacak. İçişleri Bakanlığı, ikinci bir adım olarak da Savunma Bakanlığı ile ortak tatbikatlar gerçekleştirecek ve iletişim sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini test edecek. Bakanlık, üçüncü olarak da siber saldırıları önlemek ve karşı koymak için otomatik savunma sistemi "Siber Kubbe" kuracak.

Siber Kubbe, Almanya-İsrail ortaklığı ürünü olacak

Almanya'nın Siber Kubbe için İsrail ile ortak bir çalışma yürütmesi bekleniyor. Almanya'nın söz konusu hamlesi, İçişleri Bakanı Dobrindt'in geçtiğimiz Haziran ayında İsrail'e yaptığı ziyarette atılmıştı. Dobrindt, güvenlik konuları, afet yardımı ve siber savunma konularında iş birliğini ele almak üzere İsrail'de yetkililerle bir araya gelmişti. Dobrindt, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Almanya'nın bir 'siber kubbeye' ihtiyacı var. Bu, casusluk girişimleri ve sabotaja karşı güçlü bir dijital kalkan olurken, enerji ve telekomünikasyon şirketleri gibi kritik altyapıların korunması için de önemli" açıklaması yapmıştı.

Almanya, Rus ve Çin'e karşı siber savunmasını güçlendirmek istiyor

Almanya siber güvenlik alanında atacağı adımlarla özellikle Rus ve Çin kaynaklı casusluk ve hibrit saldırı faaliyetlerine karşı koymayı planlıyor. - BERLİN