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Almanya'nın Mannheim Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı

Almanya'nın Mannheim Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı
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Mannheim şehir merkezinde bir SUV aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.

Almanya'da bir sürücü dehşet saçtı. Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis devam eden operasyon nedeniyle halktan şehir merkezinden uzak durmasını istedi. - MANNHEİM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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