Eski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik'in tarihine hayran kaldı

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bursa'nın İznik ilçesine ziyarette bulundu.

Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff'un ilk durağı İznik Boyalıca Mahallesi'nde akaryakıt tesisi oldu. Burada mahalle halkı Wulff ve ekibine köy ekmeği ve çay ikram etti. Mahalle halkı Wulff ve ekibi ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra ilçe merkezine hareket eden Wulff, tarihi İstanbul Kapı kazılarını, Roma tiyatrosunu, İznik Arkeoloji Müzesini, ilçe pazaryeri alanında yeni keşfedilen mozaiği ziyaret ederken, gördüğü mozaiğe hayran kaldı. Wulff'un son durağı ise İznik'teki bazilika oldu. - BURSA