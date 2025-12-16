Haberler

Eski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik'in tarihine hayran kaldı

Eski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik'in tarihine hayran kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bursa'nın İznik ilçesine yaptığı ziyarette mahalle halkı ile buluştu ve tarihi yerleri gezdi. İlk olarak Boyalıca Mahallesi'nde akaryakıt tesisini ziyaret eden Wulff, ardından ilçe merkezindeki tarihi yapıları keşfetti.

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bursa'nın İznik ilçesine ziyarette bulundu.

Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff'un ilk durağı İznik Boyalıca Mahallesi'nde akaryakıt tesisi oldu. Burada mahalle halkı Wulff ve ekibine köy ekmeği ve çay ikram etti. Mahalle halkı Wulff ve ekibi ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra ilçe merkezine hareket eden Wulff, tarihi İstanbul Kapı kazılarını, Roma tiyatrosunu, İznik Arkeoloji Müzesini, ilçe pazaryeri alanında yeni keşfedilen mozaiği ziyaret ederken, gördüğü mozaiğe hayran kaldı. Wulff'un son durağı ise İznik'teki bazilika oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var

Bahis skandalında yeni gelişme! 24'ü hakem çok sayıda isme ağır ceza
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title