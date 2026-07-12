Karnavas lezzetleri Münih'te zirveye çıktı

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2. Geleneksel 7 Bölge 7 Sofra Yemek Yarışmasında Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı (Karnavas) Mahallesi'ne özgü yöresel lezzetler büyük başarı elde etti.

Almanya'da yaşayan, Olur Ormanağzı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Fatma Korkmaz, hazırladığı Karnavas Baklavası ile yarışmanın birincisi olurken, yine Karnavas mutfağına ait Karneşoşlu Çorbası ve Kaysı Dolması da dereceye girerek jüri üyelerinden tam not aldı.

21 bir yarışmacının katıldığı yarışma Üç farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada üç dalda da derece elde eden, ev hanımı ve üç çocuk annesi Fatma Korkmaz, köyüne ait geleneksel lezzetlerle ödül kazanmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Korkmaz, Karnavas mutfağının tanıtılmasına katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şef Özden Kılıç öncülüğünde düzenlenen 7 Bölge 7 Sofra Yemek Yarışması, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel yemeklerin tanıtılması ve gastronomi kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirildi. Yarışmada Karnavas'a özgü yemeklerin dereceye girmesi, bölgenin zengin mutfak kültürünün uluslararası platformda tanıtılmasına önemli katkı sundu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi hedeflenen ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılım ve ilgiyle tamamlandı. Yarışmada sergilenen yöresel lezzetler, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı konukların da beğenisini kazanırken, Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas'ın eşsiz mutfağı uluslararası alanda bir kez daha adından söz ettirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı