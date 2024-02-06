Almanya'da Kahramanmaraş depremi kurbanları anıldı

Almanya'nın Köln kentinde tarihi Dom Katedrali önünde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, depremin 1'inci yıl dönümünde Almanya'da anıldı. Köln kentinde tarihi Dom Katedrali önünde düzenlenen etkinlikte, Aynur Cronauer yönetimindeki 15 kişiden oluşan koro, 15 dakikalık bir dinleti gerçekleştirdi.

Cronauer yaptığı açıklamada, "Büyük felaketin üzerinden bir sene geçti ama acılarımız hala çok taze. Almanya'da yaşayan biz Türklerin kalbi anavatanımız için atmaya devam ediyor. Bu etkinliği yapmamızın sebebi de unutmamak, unutturmamak. Yaşanılan acıların ve gelecekte bunların yaşanmamasının sağlamak adına yapılan bir farkındalıktır. Aramızda depremzede arkadaşlarımız da vardı. Umarım böyle felaketler bir daha yaşamaz bizim insanımız" dedi. - KÖLN