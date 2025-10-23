Haberler

Almanya'da Doğuş Form Çayları Geri Çağrıldı: Kanserojen Madde Tespit Edildi

Güncelleme:
Almanya, Doğuş Form çaylarında kanserojen madde 'danthron' tespit edilmesi üzerine toplatma kararı aldı. Tüketicilerin bu çayları tüketmemesi ve iade etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi, ülkede satışta olan Doğuş Form çaylarında kanserojen madde tespit edilmesinin ardından çayların toplatılmasına karar verdi.

Almanya'da satışta olan Doğuş Form çayları için geri çağırma kararı alındı. Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı'na bağlı Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi tarafından ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Köln merkezli dağıtıcı ÖZ-BA firması, "Bitki Karışımı (Kruter)", "Kayısı (Aprikose)", "Vişne (Kirsche)" ve "Maydanoz-Limon (Petersilie und Zitrone)" çeşitlerindeki çaylarda yasaklı 'danthron' maddesinin tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer, 'danthron'un genetik yapıya zarar verebilen (genotoksik) bir madde olduğunu ve kanserojen riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, evinde bu çaylardan olan tüketicilerden içmemeleri istendi. Yetkililer, ürünün tüketiminin derhal durdurulması gerektiğini şiddetle tavsiye ederken, tüketicilerin ellerinde bulunan bu çayları satın aldıkları yere iade etmeleri veya imha etmeleri uyarısında bulundu.

Çayların toplatılması kararı, aralarında Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Hamburg gibi ülke genelindeki birçok eyaleti kapsıyor. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
