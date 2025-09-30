Almanya'da Casusluk Davasında Hapis Cezası

Almanya'da Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Maximilian Krah'ın eski asistanı Jian G.'yi Çin adına casusluk yaptığı ve gizli belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Almanya'da Çin adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle geçen yıldan bu yana iki kişinin tutuklu bulunduğu davada karar çıktı. Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi bu sabahki oturumunda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Maximilian Krah'ın eski asistanı Jian G.'yi, Çin adına casusluk yaptığı ve gizli belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Jian G. ile birlikte hareket ettiği belirtilen ve Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki bir lojistik şirketi çalışanı olan Yaqi X. ise Alman Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçlarının transferleri ve İsrail'e gönderilen askeri malzemelerin bilgilerini suç ortağına aktarma suçlamasıyla bir yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

AfD milletvekili Krah ise mahkemeye 2019-2024 yılları arasında birlikte çalıştığı eski asistanının casusluk faaliyetleri veya Çin Komünist Partisi üyeliği hakkında bilgisi olmadığını beyan etti.

Öte yandan Dresden Başsavcılığı, milletvekili Krah hakkında Çin'den kendisine yapılan ödemeler ve kara para aklama şüphesiyle ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Jian G.'nin önemli kararları içeren 500'den fazla belgeyi Pekin'e ilettiği kaydedilmişti

Savcılık iddianamesinde 2002'den bu yana Çin adına casusluk yaptığı belirtilen Jian G.'nin milletvekili Maximilian Krah'ın konumu kullanarak elde ettiği ve önemli kararları içeren 500'den fazla belgeyi Pekin'e ilettiği, AfD'li politikacılar hakkında istihbarat topladığı, Almanya'daki Çin muhaliflerini izlediği de belirtilmişti. Ayrıca suç ortağının verdiği bilgilerle savunma sanayisini ilgilendiren uçuşları ve kargo içeriklerine ulaştığı kaydedilmişti. - BERLİN