Alman vatandaşı Alanya'da müslüman oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ihtida merasiminde Almanya vatandaşı Beınroth Schneıders, İslam dinini kabul ederek müslüman oldu.

Alanya İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törende, Beınroth Schneıders Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a geçti. Schneıders, "Samira Safir Nur" ismini aldı. İhtida törende konuşan Alanya Müftüsü Mehmet Seven, İslam'ın rahmet, merhamet ve hidayet dini olduğunu vurgulayarak, müslüman olan Samira Safir Nur'a hayırlı bir ömür temennisinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı