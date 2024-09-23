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Alman Çift Bisikletle Türkiye'yi Geziyor

Alman Çift Bisikletle Türkiye'yi Geziyor
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Almanya'nın Münih şehrinden yola çıkan David ve Uschi Lynch çifti, 4 ayda 2 bin 300 km pedal çevirerek Türkiye'nin Karabük iline ulaştı ve Eflani ilçesini gezdi.

Almanya'nın Münih şehrinden 4 ay önce yola çıkan Alman karı koca 2 bin 300 km pedal çevirerek Karabük'e geldi.

Türkiye'yi bisikletleri gezen Alman çift, Karabük'ün Eflani ilçesinde göletleri gezdi.

4 ay önce bisikletleri ile dünya turuna çıkan Alman Turistler David ve Uschi lynch çifti Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek keşfetme imkanı buluyor.

Batı Karadeniz bölgesini gezen Alman çift Karabük'ün Eflani ilçesinde mola verdi. Alman Turistler David ve Uschi lynch 4 ay önce Almanya'nın Münih Kentinden bisikletleri ile yola çıktıklarını Romanya, Bulgaristan,Yunanistan ve Türkiye'de çeşitleri yerleri gezdiklerini belirtti.

Türkiye'nin her yerinin ayrı bir güzel olduğunu ifade eden çift Eflani ilçesini gezdikten sonra bisikletleri ile birlikte Daday üzerinden Kastamonu, Sinop ve Samsun'u gezdikten sonra Avustralya'ya gideceklerini belirti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Almanya Eflani Turizm Yerel Yaşam Münih

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