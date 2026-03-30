ALKÜ'de nevruz kutlandı

Türk tarihinde baharın gelişinin simgesi olarak kabul edilen nevruz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesi'nde kutlandı.

ALKÜ'de düzenlenen nevruz etkinliğinde ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu gösteri sundu. Gösterinin ardından alandaki öğrencilerin katılımıyla birlik halayı çekildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Rektör Türkdoğan, beraberindeki heyet ve öğrenciler örs üzerinde demir dövdüler. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve öğrenciler müzik eşliğinde ateşin üzerinden atladı. Halay ile devam eden program neşeli görüntülere sahne oldu. Program pilav dağıtılmasının ardından sona erdi.

"Nevruz, birlik ve beraberliğimizin simgesidir"

Rektör Türkdoğan, nevruzun köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Nevruz, sadece baharın gelişi değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biridir. ALKÜ ailesi olarak bu kadim geleneği yaşatmak ve genç nesillere aktarmak bizim için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizle birlikte bu coşkuyu paylaşmak bizleri son derece mutlu etti. Katılım sağlayan tüm akademik ve idari personelimize ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kestel Yerleşkesi'ndeki meydanda yapılan etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, fakülte dekanları, MYO müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

