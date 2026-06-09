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Aliağa Ülkü Ocakları'na uygulamalı orman yangınları eğitimi

Aliağa Ülkü Ocakları'na uygulamalı orman yangınları eğitimi
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Aliağa Ülkü Ocakları, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamalı orman yangınları eğitimine katıldı. Başkan Çağatay Ulu, yangınlara karşı bilinçlenme ve çevre duyarlılığının önemini vurguladı.

Aliağa Ülkü Ocakları, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bergama Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen "Uygulamalı Orman Yangınları Eğitimi" programına katıldı.

Eğitim programının ardından açıklamada bulunan Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Ulu, orman yangınlarına karşı bilinçlenmenin önemine dikkat çekti. Muhtemel afet durumlarında doğru müdahale yöntemlerini öğrenmeyi ve çevre duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Ulu "Orman yangınlarına karşı bilinçlenmek, muhtemel afet durumlarında doğru müdahale yöntemlerini öğrenmek ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde önemli bilgiler edindik. Eğitimi gerçekleştiren Bergama OGM yetkililerine ve katılım sağlayan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz. Yeşil vatanı korumak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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