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Aliağa'da Yeni Adliye Sarayı'nın Temeli Atıldı

Aliağa'da Yeni Adliye Sarayı'nın Temeli Atıldı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, eski cezaevi alanında inşa edilecek yeni Adliye Sarayı projesinin temeli atıldı. 18 bin 118 metrekarelik alanda inşa edilecek modern yapı, Aliağa'nın adalet ihtiyacını karşılayacak.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde, yeni Adliye Sarayı projesinin temeli atıldı. Eski cezaevi alanında başlatılan kazı çalışmalarıyla inşa süreci fiilen başlamış oldu.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale ile yeni Adliye Sarayı inşaatına başlandı. Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde yer alan, daha önce cezaevi olarak kullanılan alanda sabah saatlerinde iş makineleri ve kamyonlar yerini aldı. Ekipler, kısa sürede temel kazı çalışmalarına başladı. Toplam 18 bin 118 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan Aliağa Adliye Sarayı, 1 bodrum katı, 1 asma katı, zemin katı ve 3 normal katı ile modern bir yapıya dönüşecek. Yeni Adliye Sarayı'nın tamamlanmasıyla birlikte Aliağa'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu modern adliye binası hayata geçmiş olacak - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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