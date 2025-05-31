Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin sanayi alanlarına yaklaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

Aliağa'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin farkedilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı. Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin büyük çaba harcağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN - Yerel
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