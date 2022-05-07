Aliağa'da Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi yapıldı

İZMİR (İHA) - İzmir Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi İkinci Birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. İlk birleşimde komisyonlara havale edilen maddeler meclis üyelerince oylandı.

Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda; İlk birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı meclis üyelerince kabul edildi.

Mayıs Ayı Meclisi İkinci Birleşimi, toplantıya katılmayan meclis üyesi Orhan Ulaşzade'nin mazeretinin kabul edilmesi ve bir sonraki oturumun 7 Haziran 2022 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel