İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, öğretmenlerle buluştu

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Maarif Sohbetleri" kapsamında Gölbaşı ilçesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğretmenlerle buluşan Tosun, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Programda öğretmenlerin görüş, öneri ve beklentileri dinlenerek karşılıklı istişarede bulunuldu.

Eğitimde niteliğin artırılması, sahadaki ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve çözüm odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen buluşmanın samimi ve verimli bir ortamda geçtiği belirtildi.

Müdür Tosun, öğretmenlerin katkılarıyla sürecin daha da güçlendiğini ifade ederek, öğrenciler için daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - ADIYAMAN

