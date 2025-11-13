Haberler

Ali Hızar'dan Erol Mütercimler'e Sert Tepki

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar, Erol Mütercimler'in yurt dışında yaşayan gurbetçilere yönelik nefret söylemine sert yanıt vererek, hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve Avrupa Kayserililer Federasyonu Başkanı Ali Hızar; gazeteci Erol Mütercimler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yapılan şikayetin ardından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara sert tepki gösterdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı'na itiraz eden Hızar'ın vekili Av Mustafa Talha Er; kamu davası açılmasını, Erol Mütercimler'in cezalandırılmasını ve ilgili videonun yayımlandığı siteden erişimin engellenmesini talep etti. Dilekçede, Mütercimler'in bir televizyon yayınında sarf ettiği şu ifadeler yer aldı;

"Yurt dışında yaşayan gurbetçilere oy kullandırmak yanlış. Hem orada yaşayacaksın hem de benim ülkemle ilgili karar vereceksin, böyle bir saçmalık olur mu? Bunu engelleyemiyorsanız gelenlerden ayakbastı parası alacaksınız."

İtiraz dilekçesinde bu sözlerin 7 milyonu aşkın Avrupalı Türk vatandaşını hedef aldığı belirtilerek; "Bölge farklılığı üzerinden toplumun bir kesimini aşağılayan, diğer kesime karşı kin ve düşmanlığa tahrik eden nefret söylemi. Gazetecilik toplumları birleştirmek için yapılır, bölmek için değil. Erol Mütercimler'in sözleri eleştiri değil, açıkça ayrımcılıktır. Düşünce özgürlüğü, toplumu bölecek ve kamu barışını tehdit edecek hakaretleri kapsamaz" denildi. Hukuk Komisyonu Başkanı Av Mustafa Talha Er ayrıca Mütercimler'in daha önce de imam hatiplilere yönelik ifadeleri nedeniyle 10 ay hapis cezası aldığını hatırlatarak; "Tekrarlanan bu nefret dili artık alışkanlık haline gelmiştir" dedi. Dilekçede, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun Türkiye ekonomisine yılda 80 milyar avroluk katkı sağladığına dikkat çekilerek şöyle denildi;

"Bu insanlar sadece tatilci değil, ülkesine döviz kazandıran, yatırım yapan, kültürel köprü kuran bir topluluktur. Onlara hakaret etmek Türkiye'nin dış temsil gücüne de zarar verir."

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar yaptığı kısa açıklamada; "Biz Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor, alın terimizle Türkiye'ye değer katıyoruz. Kimse bizi aşağılayamaz. Bu sadece bir kişisel hakaret değil, 7 milyonu aşkın gurbetçinin haysiyetine yönelmiş bir saldırıdır. Biz sessiz kalmayacağız, hukuken gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
