Ali Haydar Hancıoğlu Anısına Mevlid Programı Düzenlendi

Ali Haydar Hancıoğlu Anısına Mevlid Programı Düzenlendi
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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'in kayınpederi Ali Haydar Hancıoğlu anısına düzenlenen mevlid programına Vali ve protokol üyeleri katıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in geçtiğimiz hafta vefat eden kayınpederi Ali Haydar Hancıoğlu adına mevlid programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Op. Dr. Selim Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile önceki dönem Valisi Mustafa Tutulmaz, Serteser'in geçtiğimiz hafta vefat eden kayınpederi Ali Haydar Hancıoğlu adına düzenlenen mevlid programına katıldı. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde merhum Hancıoğlu rahmetle anıldı. Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, mevlidin ardından Serteser'e ve ailesine taziyelerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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