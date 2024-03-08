Alev Alatlı'yı Anlamak Paneli Kapadokya Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Fikir ve edebiyat dünyasının değerli kalemlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ve Kapadokya Üniversitesi kurucusu yazar Alev Alatlı, Kapadokya Üniversitesi'nde düzenlenen " Alev Alatlı'yı Anlamak Paneli" ile anıldı.

Ülkemizin fikir ve düşünce dünyasına yön veren; yazı, makale, kitap ve söylemleriyle ufuk açan, toplumun geniş kesimini derinden etkileyen, aynı zamanda eleştirileri ve yorumlarıyla birçok insana rehber olan usta eğitimci, Kapadokya Üniversitesi'nin kurucusu değerli isim Alev Alatlı'yı bir kez daha anmak üzere Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda, "Alev Alatlı'yı Anlamak Paneli" gerçekleştirildi.

Kapadokya Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alev Alatlı'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı "Mütefekkir Alev Alatlı'nın Ardından" adlı video gösterimi başlayan panelin açılış konuşmasını, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptı.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptığı konuşmada, "Alev Alatlı'yı Anlamak, sıradan seçilmiş bir başlık değil. Hocamız hakkında daha uzun yıllar böyle paneller yapılacak. Ama bizim üstümüze düşen; üniversitemizin kurucusu ve felsefesini de ortaya koyan kişinin hayatını daha yakından bilmek, eserlerini daha yakından bilmek, kitaplarını okumak ve o farkındalığı üniversite çapında sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Alev Alatlı'nın biyografisinden önemli detayları da paylaşan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, "Sayın Alatlı'nın dillere destan bir hayatı vardı" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde; Prof. Dr. İskender Öksüz, Alev Alatlı'nın kullandığı aforizmaları, metaforları ona ait özlü sözleri anlattığı, Prof. Dr. Sadık Türker, Alev Alatlı'nın "Batıya Yön Veren Metinler" eserinin devamı niteliğindeki "Bize Yön Veren Metinler" eserinin yazım süreci ile ilgili detay bilgileri aktardığı, Prof. Nuran Tezcan ise "Yazar, Entelektüel ve Kapadokya Üniversitesi'nin Kurucusu Alev Alatlı" başlığında Alev Alatlı'nın çok yönlülüğüne değindiği ve Kapadokya Üniversitesi'nin kuruluş döneminde yaşananlardan derlediği bilgileri paylaştığı birer konuşma gerçekleştirdi.

Panelin son bölümünde ise Alev Alatlı'nın fikirlerini paylaştığı, Kapadokya Üniversitesi'nde yer aldığı toplantı ve etkinlik görsellerinden hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. - NEVŞEHİR