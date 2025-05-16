Alerjisi Olan Çocuklar İçin Bahar İpuçları

Alerjisi Olan Çocuklar İçin Bahar İpuçları
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Bahar mevsimiyle birlikte çocuklarda görülen alerjik rahatsızlıkların tedavisinin önemine dikkat çeken uzmanlar, alerji testlerinin yapılmasını ve polen alerjisine karşı önlemler alınmasını öneriyor.

Çocuğunuzun alerjisini hafife almayın

BURSA - Bahar mevsimiyle birlikte çocuklarda görülen alerjik rahatsızlıkların tedavi edilmediğinde çeşitli enfeksiyonlara sebep olabileceğini vurgulayan Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Çocuk Alerji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, doğru tanı ve tedavi için alerji testlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Mevsimsel alerjinin toplumda sıklıkla görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Hafızoğlu, ilkbahar mevsimiyle birlikte başlayıp sonbahara kadar bireyleri etkilediğini söyledi. Alerjik belirtilerin gözde kaşınma, batma, yanma, sulanma şeklinde olabileceğini dile getiren Hafızoğlu, "Göz dışında burunda tıkanıklık, sık hapşırma atakları, kaşıntı, burunda çekme ya da burun akıntısı şeklinde kendini belli edebilir. Geniz akıntısı öksürüğe neden olabilir. Çocuk yattığında öksürük ataklarıyla kalkmasına neden olabilir. Sürekli burun tıkanıklığı çocuğun uyku kalitesini, genel sağlığını ve hayat kalitesini bozacak şekilde sorunlara neden olabilir" şeklinde konuştu.

Doğru tedavi önemli

Alerjinin tedavi edilmediğinde sık enfeksiyon tablolarına neden olduğunun altını çizen Hafızoğlu, "Sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit, kulak veya boğaz iltihabı gibi durumları da tetikleyebilir. Alerjik nezlesi olan hastaların genelinde eşlik eden alt solunum yollarını ilgilendiren tekrarlayan bronşitler ya da astım atakları da olabilir. Bu gibi durumlar açısından da alerjinin düzgün bir şekilde tedavi alt solunum yollarını da rahatlatacaktır. Bu nedenle çocukların ebeveynleri olarak gereken durumlarda alerji bölümüne başvurarak tetkik edilmesini öneririz" diye konuştu.

Evinizi öğleden sonra havalandırın

Polen alerjisi olan bireylerin dikkat etmesi gereken hususları sıralayan Hafızoğlu, "Özellikle bahar mevsiminde rüzgarlı havalarda parkta oynadıktan sonra eve gelince ellerimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. Mümkünse duş alabiliriz. Üzerine sinen polenlerin rahatsız etmemesi adına kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Bunu mutlaka öneriyoruz. Polen yoğunlukla sabah vakitlerinde havada en yüksek oluyor. Bu nedenle sabah değil de öğleden sonra evimizin pencerelerini açıp havalandırmayı öneriyoruz. Polen zamanında nazal yıkama dediğimiz burunda özel aparatlarla sinüs yıkaması yapılması da alerjik nezleli çocuklarda o alerjenleri mekanik yıkama yaparak rahatlatma sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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