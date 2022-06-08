Alaşehirliler kan verme yarışına girdi - Haberler

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Alaşehirliler kan verme yarışına girdi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Keskin - Yerel
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Alaşehirliler kan verme yarışına girdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 130 ünite kan toplandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Alaşehirliler adeta kan vermek için seferber oldu.

Alaşehirliler kan verme yarışına girdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 130 ünite kan toplandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Alaşehirliler adeta kan vermek için seferber oldu. 130 ünite kan toplanan kampanyada Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da kan bağışında bulundu.

Manisa Türk Kızılayı ve Alaşehir Kızılay Derneği işbirliği ile düzenlenen kan verme kampanyasında 130 ünite kan toplandı. Yaz sezonu ve iş sezonu olduğu için akşam saat 22.00'ye kadar devam eden kan bağışı kampanyasında Alaşehirliler adeta kan vermek için yarıştı.

Bazı vatandaşlar ilk kez kan verdiği için, bazı vatandaşlar kan verip hayat kurtardıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, Manisa Türk Kızılayında görevli Doktor Ayhan Öteyüzoğlu, "18 ile 65 yaş arası sağlıklı insanları kan bağışına davet ediyoruz. Kan vermek üç kişinin hayatını kurtarır. Bütün Alaşehirlilere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaymakam Uçgun da kan bağışında bulundu

Kan bağışı kampanyasına kan vererek destek olan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehirliler kan bağışı kampanyası yapıldığı için zaten bu uygulamaya alışkınlar. Bugün de yoğun bir ilgi var. Kan stoklarımızın hiçbir zaman yeterli stoklarımızın altında olmaması lazım. Bunda da Alaşehirli hemşehrilerimizin duyarlılık göstereceğinden eminim." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Yerel

Abdullah Uçgun Alaşehir Manisa Yerel Haberler

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