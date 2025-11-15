Haberler

Manisa'da Polis Aracı TIR'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekip aracının TIR'a çarpması sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis memuru yaralandı. Manisa Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaparak şehit olan polis memuruna rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

(MANİSA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde polis ekibinin kullandığı aracın TIR'a çarpması sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı polis ekibinin kullandığı araç TIR'a çarptı. Kazada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı.

Manisa Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Kasım 2025 günü saat 07.30 sıralarında Alaşehir ilçemizde meydana gelen kazada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli bir polis memurumuz şehit olmuş bir polis memurumuz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
