Manisa'da Polis Aracı TIR'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı polis ekibinin kullandığı araç TIR'a çarptı. Kazada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı.

Manisa Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Kasım 2025 günü saat 07.30 sıralarında Alaşehir ilçemizde meydana gelen kazada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli bir polis memurumuz şehit olmuş bir polis memurumuz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.