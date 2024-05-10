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Alaşehir'de ev yangını: 1 yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Alaşehir'de ev yangını: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın dün gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Gürel'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan Gürel'i kapıya kırarak kurtardı. Fatma Gürel, sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi, oradan da Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Fatma Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında evin odaları tamamen yanarken, itfaiye ekipleri alevleri çevre binaları sıçramadan kontrol altına aldı.

Fatma Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, "Akşam yangın çıkmış. Nasıl çıktı bilmiyoruz, annem dumandan etkilenmiş, sağlık durumu iyi" dedi.

Fatma Gürel'in bakıcısı ile yaşadığı, yangın esnasında ise evde yalnız olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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