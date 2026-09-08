Alaplı’nın yardım gönüllüsü Tuncay Çil son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yardım gönüllüsü olarak tanınan Tuncay Çil, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde anjiyo olan ve dün taburcu edildiği öğrenilen Tuncay Çil, bugün hayatını kaybetti.

Çil'in vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Tuncay Çil'in cenazesi, Alaplı Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında 690 Evler Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı