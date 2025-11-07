Haberler

Alaplı Derneğinden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği

Alaplı Derneğinden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği
Güncelleme:
Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, yatalak hastalar için bu ay 10 adet elektrikli hasta yatağını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtacak. Dernek Başkanı İsmail Ünlü, başvuruların alınacağı duyurunun yapılacağını belirtti.

ZONGULDAK (İHA) – Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, yatalak hastalar için ücretsiz elektrikli hasta yatağı desteği başlatıyor.

Dernek Başkanı İsmail Ünlü, 10 adet elektrikli hasta yatağını bu ayın sonunda teslim alacaklarını belirterek, ihtiyaç sahiplerine hiçbir ücret alınmadan verileceğini açıkladı. Dernek Başkanı İsmail Ünlü, yaptığı açıklamada, yatalak olup elektrikli kumandalı yatağa ihtiyacı olan vatandaşlara, talep edilmesi halinde ücretsiz şekilde yatak desteği sağlanacağını söyledi. Ünlü, "Bu ayın sonunda 10 adet elektrikli hasta yatağını teslim alacağız. Yataklar geldikten sonra, ihtiyaç sahiplerinin derneğimize başvurabilmesi için duyuru yapacağız" dedi.

Dernek olarak sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Ünlü, "İlerleyen süreçte halkımıza yeni müjdelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
