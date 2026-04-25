Alaplı'daki İmam Hatip Ortaokulu İnşaatında Denetim Gerçekleştirdiler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapımı İmam Hatip Ortaokulu inşaatı sürüyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve ilçe protokol üyeleri, Alaplı'da yapım süreci hızla ilerleyen İmam Hatip Ortaokulu inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret programına Milletvekili Saffet Bozkurt'un yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, AK Parti İlçe Başkanı Altan Güngör ve teşkilat mensupları katılım sağladı. Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan okul binasını gezen heyet, yüklenici firma yetkililerinden teknik detaylar ve projenin teslim süreciyle ilgili kapsamlı bir brifing aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı'nın eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımların takipçisi olduklarını vurguladı. Bozkurt, çocukların modern ve güvenli alanlarda eğitim görmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, okulun donanımı ve mimarisiyle ilçeye değer katacağını ve planlanan takvimde tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise okulun tamamlanmasıyla bölgedeki derslik ihtiyacının önemli ölçüde giderileceğini kaydetti. Modern laboratuvarlar, kütüphane ve sosyal donatı alanlarıyla projelendirilen okulun, ilçenin eğitim kalitesine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor. Protokol üyeleri, incelemelerin ardından şantiye çalışanlarına kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı