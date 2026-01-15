Alaplı Kaymakamlığı'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamlığı'nda Kaymakam Selçuk Köksal'ın öncülüğünde düzenlenen kan bağışı etkinliği büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Kaymakam Selçuk Köksal öncülüğünde geleneksel olarak gerçekleştirilen kan bağışı günü büyük bir katılımla Alaplı Hükümet Konağında yapıldı. Türk Kızılay'ı tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaymakamlık binası içinde kurulan mobil kan bağışı etkinliğin merkezi oldu. Kaymakam Selçuk Köksal, etkinliğe katılarak vatandaşlara örnek teşkil etti. Vatandaşlar ise yoğun bir ilgi göstererek, kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Etkinlik sırasında, Türk Kızılay'ı ekipleri kan bağışı yapmanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Köksal, yaptığı açıklamada, "Kan bağışı, insanlık için büyük bir öneme sahip. "Can ver Hayat ver' sloganıyla bugün burada toplanarak hem dayanışmamızı güçlendiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ı sağlık ekipleri, bağışçıların sağlık kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Bağış yapanlar arasında yer alan vatandaşlar, hem kan bağışının hem de etkinliğin önemine vurgu yaptı. Bağışçılar, kan bağışının hayat kurtardığını belirterek, tüm vatandaşları bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.