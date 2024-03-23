Alanya Kaymakamı ve eşi yaşlılarla iftar programında buluştu

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde yaşayan yaşlı vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Alanya Huzurevi sakinleriyle birlikte iftar programı düzenlendi. İftar öncesi huzurevinde yaşayan yaşlılar tarafından oluşturulan el işleri sergisi açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Ürkmezer, ürünleri inceleyerek emek ve çalışmaları için yaşlıları tebrik etti. Programda ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftarın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutlayan Kaymakam Ürkmezer bir konuşma yaptı. İftar sonrası yaşlılarla huzurevi sosyal alanında tekrar bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Program huzurevindeki yaşlıların şiir konseri ile sona erdi.

Programa; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Osman Karalay, Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürü Galip Sökmen, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy, Alanya'daki kurum amirleri ve huzurevi sakinleri katıldı. - ANTALYA