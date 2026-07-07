Haberler

Alanya'da hava 33, deniz 29 dereceyi gördü, turistler denize koştu

Alanya'da hava 33, deniz 29 dereceyi gördü, turistler denize koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı başta olmak üzere sahilleri doldurdu. Tekne turları da yoğun ilgi görürken, tatilciler güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 33 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 29 dereceye ulaştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sahil boyunca renkli görüntüler oluştu.

Yaz aylarının ortalarında sıcak havanın etkisini göstermesiyle tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi. Alanya'nın en gözde turizm noktalarından Kleopatra Plajı'nda bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı. Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini ölümsüzleştirdi. Öte yandan sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi sahillerde vakit geçirirken, işletmelerde de hareketlilik yaşandı.

"Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum"

Tatil için Alanya'yı tercih eden Bahti Kurtay, "Alanya'ya daha önceki senelerde gelmiştim. 2 aya yakındır buradayım. Alanya'yı oldukça beğeniyorum. Kleopatra plajı oldukça ünlü bir yer ondan esinlenerek geldim. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'i küplere bindirecek mesaj
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü

Metrelerce uzaktan görenlerin bile dizleri titredi!
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı