Alanya'da ormanlık alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi'nde bir ormanlık alanda meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen yangınoa dumanların gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.