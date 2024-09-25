Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Güneşli Hava Tatilcileri Büyüledi

Alanya'da Güneşli Hava Tatilcileri Büyüledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli hava tatilcileri sahillere çekti. Yerli ve yabancı turistler, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denizin keyfini çıkarırken, meteoroloji yetkilileri bu güzel havanın hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurup denizin keyfini çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve uçuşan güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise tekne turlarına çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini denizden seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri güneşli havanın hafta boyu devam edeceğini belirtti.

"Alanya çok güzel"

Almanya'nın başkenti Berlin'den Alanya'ya tatile gelen Sabrina Schmitt, buranın çok güzel olduğu söyledi. Schmitt, "Alanya çok güzel, her sene tatile geliyorum. Kleopatra Plajı ayrıca çok güzel ve keyif verici. Türkiye'nin en güzel denizi bence burada ve herkese tavsiye ederim. Berlin'den kafa dinlemek için yalnız buraya geldim. Tatil yapmak için Alanya'ya en güzel yerlerden bir tanesi bence. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Durumu Gastronomi Kleopatra antalya Güneşli Kültür Alanya Turizm Yerel Yaşam Tatil

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });