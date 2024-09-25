Alanya'da Güneşli Hava Tatilcileri Büyüledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurup denizin keyfini çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve uçuşan güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise tekne turlarına çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini denizden seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri güneşli havanın hafta boyu devam edeceğini belirtti.

"Alanya çok güzel"

Almanya'nın başkenti Berlin'den Alanya'ya tatile gelen Sabrina Schmitt, buranın çok güzel olduğu söyledi. Schmitt, "Alanya çok güzel, her sene tatile geliyorum. Kleopatra Plajı ayrıca çok güzel ve keyif verici. Türkiye'nin en güzel denizi bence burada ve herkese tavsiye ederim. Berlin'den kafa dinlemek için yalnız buraya geldim. Tatil yapmak için Alanya'ya en güzel yerlerden bir tanesi bence. - ANTALYA