Alanya'da diyanet personeline arama kurtarma eğitimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde görev yapan AFAD eğitici eğitmenleri tarafından İlçe Müftülüğü personeline yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Alanya İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen eğitimde, ilerleyen süreçte kurulması planlanan arama kurtarma ekibi için temel bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, ekip organizasyonu ve müdahale süreçleri hakkında personele detaylı bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı