Balık üreticisinin savakları açık barajda yürekleri ağızlara getiren temizlik çalışması

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Barajı'nda alabalık üreten Nuri Yurtseven, dolu savakta takılan çalı ve ağaçları temizledi. Tehlike anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, Yurtseven'in 'Öyle tehlikeli bir durum yok' açıklamasını duydu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alakır Barajı'nda alabalık üreten Nuri Yurtseven, dolu savakta takılan çalı ve ağaçları suyun döküldüğü alana önce tekne ile ardından yürüyerek gidip temizledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde tehlike ile burun buruna gelen Yurtseven, "Öyle tehlikeli bir durum yok. Asayiş berkemal" dedi.

Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi sınırları içinde bulunan Alakır Barajı'nda alabalık üreten Nuri Yurtseven, dolu savakta takılan çalı ve ağaçları önce tekne ile ardından yürüyerek gidip temizledi. Suyun döküldüğü alanda temizlik yapan Yurtseven'i görenlerin yüreği ağzına geldi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Nuri Yurtseven, "Çalı atıklarını temizleyeyim demiştim. Köprünün 15 metre genişliği, 200 metre uzunluğu var. Öyle tehlikeli bir durum yok. Arkadaşlar da beni çekmiş. Buralar bizden sorulur. Asayiş berkemal" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
