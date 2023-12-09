Akyurt POMEM 29'uncu dönem mezunlarını verdi

Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29'uncu dönem mezunlarını verdi.

Akyurt POMEM'den bin 399 polis mezun oldu. Mezuniyet törenine Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Asım Dursun, Dış İlişkiler Daire Başkanı Serap Ümit Özhan, Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu, Kırıkkale PMYO Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Akyurt POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz, Koruma Eğitim Akademisi POMEM Müdürü Koray Keskin ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanı Emre Can Ergün katıldı. Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezini dereceyle bitiren Aslıhan Ak'a diplomasını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık takdim etti. - ANKARA