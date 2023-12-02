Akyazı'da komşusunun bahçesinde hayatını kaybeden İbrahim Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

Bahçede çalışırken ölü bulunan adam son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşusunun bahçesinde çalıştığı sırada hayatını kaybeden 54 yaşındaki İbrahim Çavdar, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Fatih Mahallesi 9059'ncu Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çavdar komşusunun bahçesini düzenlediği esnada bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Çavdar'ı yerde görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Çavdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çavdar'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenilen Çavdar'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.