Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş şehit ailesi ile iftar sofrasında buluştu

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş şehit ailesi ile iftar sofrasında buluştu
Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, 1990 yılında Hakkari'de askerlik görevini yaparken şehit olan Piyade Onbaşı Ergün Ünlü'nün ailesini ziyaret ederek iftar sofrasında bir araya geldi.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Duraklı köyünde ikamet eden Şehit Piyade Onbaşı Ergün Ünlü'nün ailesini evlerinde ziyaret etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Demirtaş, şehidin annesi Benzegül Ünlü ile bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerinin devlet ve millet için büyük bir emanet olduğunu ifade eden Kaymakam Demirtaş, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti. Demirtaş, "Aziz şehitlerimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için en büyük fedakarlığı yapmış kahramanlarımızdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri de her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanındadır" dedi.

Ziyarette, Kaymakam Demirtaş ve beraberindekiler şehit ailesiyle birlikte iftar yaparak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada şehit ailesinin talepleri de dinlendi.

Şehit annesi Benzegül Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demirtaş'a teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaret, iftarın ardından yapılan dua ile sona erdi. - KARS

