Akyaka'da Sondajla Su Bulundu, Su Sıkıntısı Tarihe Karışıyor

Akyaka'da 50 metre derinlikten su çıktı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere köyünde yürütülen sondaj çalışmaları sonucu 53 metre derinlikten su çıkarıldı. Yıllardır yaşanan su sıkıntısına çare olacak gelişme, köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Yapılan sondaj çalışması ile köylerinden su çıktığını ifade eden köy muhtarı Tahir Öztürk, "53 metrede suya ulaştık. Köyümüzün uzun süredir yaşadığı içme suyu sorununu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlkbahar aylarında güneş enerjili su sistemi kurarak bu hizmeti kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Yetkililere ve emeği geçenlere teşekkür eden muhtar Öztürk, bu çalışmanın köy için büyük bir ihtiyaç olduğunu ve artık yaz aylarında yaşanan su yetersizliğinin sona ereceğini kaydetti. - KARS