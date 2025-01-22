Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Akyaka'da okulda şehit adına köşe oluşturuldu

Akyaka'da okulda şehit adına köşe oluşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka'da köy muhtarı ve okul yönetiminden anlamlı davranış. Okul yönetimi ve muhtar, 1998 yılında Hakkari'de şehit olan Komando Bahçeli Erdağı adına okulda köşe oluşturuldu.

Akyaka'da köy muhtarı ve okul yönetiminden anlamlı davranış. Okul yönetimi ve muhtar, 1998 yılında Hakkari'de şehit olan Komando Bahçeli Erdağı adına okulda köşe oluşturuldu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyü Şehit Bahçeli İlk ve Ortaokulu'nda oluşturulan "Şehit Köşesi"nin açılışı yapıldı. Okul yönetimi, Şehidin ağabeyisi Necati Erdağı ve köy muhtarı Mürtüz Ünal'ın girişimleriyle oluşturulan köşede, 21.09.1998 yılında Hakkari Gökdağı Bölgesi'nde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Komando Bahçeli Erdağı'nın hatırası yaşatılacak.

Açılışı yapılan 'Şehit Köşe'nin ardından Şehit Komando Bahçeli Erdağı mezarı başında ziyaret edilerek Kuran'ı Kerim okutuldu. Okul idaresinin anlamlı girişimi köylüler tarafından da memnuniyetle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
img

Skriniar, Fenerbahçe'de
img

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de

Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Skriniar, Fenerbahçe'de
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.