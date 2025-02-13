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Akyaka'da Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi

Akyaka'da Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde jandarma ve polis, öğrenci servislerini denetleyerek güvenli taşımayı sağladı. Denetimlerde servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı gibi konular titizlikle ele alındı.

Akyaka'da jandarma ve polis ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servislerine denetim yapıldı. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, sürücülerin evrakları ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı gibi konular titizlikle incelendi.

Yetkililer, denetimlerde özellikle servis araçlarının kapasiteyi aşmaması, trafik kurallarına uyulması ve öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. Servis şoförlerine kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunulurken, eksik evrakı bulunan bazı araç sahiplerine gerekli yasal işlemler yapıldı.

Veliler ve öğrenciler, yapılan denetimlerin güvenli ulaşım açısından önemli olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti. Yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ve öğrenci güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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