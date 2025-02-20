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Akyaka'da Kar Yağışı Hayatı Durdurdu: Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Akyaka'da Kar Yağışı Hayatı Durdurdu: Sağlık Ekipleri Harekete Geçti
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Kars'ın Akyaka ilçesinde kar yağışı ve tipi, yolları kapatırken sağlık ekipleri hasta bir vatandaşın imdadına yetişti. Köylüler ise traktörleriyle ve küreklerle yolları açmaya çalıştı.

Akyaka'da beyaz esaret, Kars'ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Akyaka'da kar yağışı ve tipi etrafı bir anda beyaza bürürken, hasta vatandaşın imdadına ise sağlık ekipleri, yetişti.

Kar olumsuzlukların yanında bazı vatandaşlar için ise eğlence oldu. Evinin önünün karını kürekle temizleyen bir vatandaş, kar altında, 'kar yağar bardan bardan, yollar kapandı kardan' türküsünü söyledi. Bazı vatandaşlarsa traktörlerine bağladıkları aparatlarla evlerinin ve köylerinin yolunu Özel İdare ekipleriyle birlikte açtı.

Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ve Kürekdere köylerinde etkili olan kar ve tipi araç geçişine izin vermezken, hasta kadının imdadına da sağlık ekipleri yetişti. Akyaka Özel İdare ekiplerinin greyderle açtıkları yolu kullanan sağlık ekipleri hasta kadını evinden alarak hastaneye sevk etti.

Öte yandan köylülerde bir yandan evlerinin önünün karını küreklerle temizlerken, bir yandan da kendilerine ait traktörlere bağladıkları aparatlarla hem evlerinin önünün karını, hem de köy için yolları açarak Özel İdare ekiplerine yardımcı oldu. Akyaka'da 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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