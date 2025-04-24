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Akyaka'da Elle Tohum Serpme Geleneği Yaşatılıyor

Akyaka'da Elle Tohum Serpme Geleneği Yaşatılıyor
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Kars'ın Demirkent köyünde yaşayan Yaşar Kılıç, 65 yaşında elle tohum serpme geleneğini sürdürüyor. Bu yöntemin veriminin daha iyi olduğunu savunan Kılıç, babasından miras kalan bu geleneğin öneminin azaldığını belirtiyor. Aynı zamanda bu uygulama köylüler arasında dayanışmayı da pekiştiriyor.

Akyaka'da elle tohum serpme geleneği sürüyor. Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde yaşayan Yaşar Kılıç (65) evinin önündeki tarım arazisine elle tohum serpiyor. Kılıç, elle sepilen tohumun veriminin daha iyi olduğunu ileri sürdü.

Kılıç, elle tohum serpme geleneğinin kendisine babasından miras kaldığını, fakat zamanla tarımda makineleşmenin artmasıyla birlikte önemini kaybettiğine kaydetti.

Demirkent köyünde çiftçilik yapan Yaşar Kılıç, Babam elleriyle tohum serperdi. Biz o zaman gençtik, onlara tohum taşırdık. 1980 yılında amcam tohum makinesi aldı. Ondan sonrada tohum makinesiyle tarlalarımıza tohum serptik. Ama ben evimin önünde bulunan tarım arazisine yine elle tohum serpiyorum" dedi.

Öte yandan elle tohum serpme geleneği, aynı zamanda köylerin sosyal yapısını da güçlendiriyor. Köylüler, bu dönemde bir araya gelerek hem tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirir, hem de birlikte vakit geçirerek dayanışma örneği sergiliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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