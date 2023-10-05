Aktütün şehidinin ailesi 15 yıldır oğullarının sesini duymuyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce 4 Ekim 2008'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan 17 askerden Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can'ın annesi Ayşe ve babası İbrahim Can, oğullarının sesini duymayalı 15 sene olduğunu dile getirdi.

Düziçi ilçesinde yaşayan şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can'ın annesi 69 yaşındaki Ayşe Can, "2008'de şehit oldu oğlum, 4 Ekim'de acı haberi geldi. 15 sene oldu sesini duymayalı yavrumun. Çok üzüldük yandık, kavrulduk bu acıyla. Ama elimizden bir şey gelmedi. Allah'ıma şükürler olsun ki şimdi o kadar şehidimiz gelmez oldu. Çok şükür, devletimizden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Devletimiz çok büyük, Allah bin kere razı olsun. Devletimiz onların inlerine kadar girdi, onları mahvettiler. İnşallah onların kökünü kazıyacaklar. Devletimizi çok seviyoruz" dedi.

"Devletten Allah razı olsun" diyen şehidin 73 yaşındaki babası İbrahim Can ise, "15 yıl oldu oğlumun acı haberini alalı. Allah kendilerinin bin türlü belalarını versin. Allah'a şükür eskisi gibi şehit haberlerimiz gelmiyor. Buna çok seviniyoruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. - OSMANİYE