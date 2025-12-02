Haberler

Aktütün Karakolu'na üst düzey ziyaret

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı ile birlikte Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Karakolu Geliştirilmiş Üs Bölgesini ziyaret etti.

Ziyarette, Piyade Kurmay Binbaşı Ömer Faruk Çakmak, bölgede yürütülen güvenlik faaliyetleri ve hudut hattındaki son durum hakkında bilgi verdi. Vali Ali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiklere başarılar dileyerek fedakarlıkları için teşekkür etti. Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, ziyaret kapsamında ayrıca 34. Hudut Tugay Komutanlığı, 1. Hudut Tabur Komutanlığı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, Kalereş Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Kaplangiray Üs Bölgesi ve Alan Şehit Jandarma Er Mustafa Göğebakan Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Heyet, özellikle uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede alınacak yeni tedbirler konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Vali Çelik, "Gece gündüz, zorlu şartlarda fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Güvenlik hattındaki incelemelerin ardından heyet, Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrası, Konur köyü, Aktütün mezrası ve Dereyanı mezrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teğmen kazandıran Fazıl Yavuz'un evinde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, yıllardır devlet kurumlarına doktor, savcı, öğretmen ve kamu personeli yetiştirdiklerini ifade ederek Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ali Çelik, "Sizlerin yetiştirdiği her bir evlat ister doktor, ister savcı, ister öğretmen, ister teğmen olsun; bu milletin umududur. Bu toprakların mayasında iyilik, fedakarlık ve hizmet vardır" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde vatandaşlar; sulama suyu ihtiyacı, eksik kalan yol çalışmaları, altyapıyla ilgili sorunlar gibi taleplerini iletti. Vali Çelik, ihtiyaçların 2026 İl Özel İdaresi yatırım programına alınacağını belirterek çalışmaların titizlikle yürütüleceğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
