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Aksu'nun Nüfusu 2024'te 82 Bin 560'a Ulaştı

Aksu'nun Nüfusu 2024'te 82 Bin 560'a Ulaştı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yılı itibarıyla nüfus, bir önceki yıla göre 2 bin 210 kişi artarak 82 bin 560 kişiye yükseldi. Nüfusun 42 bin 187'sini erkekler, 40 bin 373'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde nüfus bir önceki yıla göre 2 bin 210 kişi artarak 82 bin 560 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Aksu'da yaşayan nüfus sayısı 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 2 bin 210 kişi artarak 82 bin 560 kişi oldu. Bu sayının 42 bin 187'si erkek nüfus, 40 bin 373'ünü ise kadın nüfus oluşturuyor.

Aksu'da 5 yıllık nüfus artışı 2020'de 74 bin 570, 2021'de 75 bin 633, 2022'de 77 bin 623, 2023'te 80 bin 350 ve 2024'te ise 82 bin 560 olarak tespit edildi. Son 5 yıllık artış göz önüne alındığında nüfusta en fazla artış 2023 yılında oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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