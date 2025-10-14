Haberler

Akşehir Devlet Hastanesi'nden Evde Sağlık Hizmeti Ziyaretleri

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi yöneticileri, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalara moral ve destek ziyaretinde bulundu. Başhekim Uzm. Dr. Bülent Erdem, bu hizmetin toplum sağlığı için önemine vurgu yaptı.

Konya'nın Akşehir İlçe Devlet Hastanesi yöneticileri, evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaların evlerine giderek hem sağlık durumlarını yerinde değerlendirdi hem de ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bülent Erdem ve Hastane Müdür Yardımcısı Merve Yıldırım Yenigün, evde sağlık ekibiyle birlikte ilçede yaşayan hastalara moral ve destek ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında hastalarla yakından ilgilenen sağlık ekibi, tedavi süreçlerinde karşılaşılan zorluklar, ilaç temini, bakım ihtiyaçları ve moral destek konularında bilgi aldı. Hastalar ve yakınları, yapılan ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek başhekim ve ekibine teşekkür ettiler.

Başhekim Uzm. Dr. Bülent Erdem, evde sağlık hizmetlerinin her geçen gün geliştiğini ve bu hizmetlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Müdür Yardımcısı Merve Yıldırım Yenigün ise, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti. Akşehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Ekibi, kent genelinde yatağa bağımlı veya hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşlara düzenli olarak sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. - KONYA

