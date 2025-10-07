Akşehir'de Öğrencilere Hayvan Sevgisi Eğitimi

Konya'nın Akşehir ilçesinde okullarda öğrencilere hayvan sevgisi, hayvan refahı ve korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçede bulunan okullarda öğrencilerle bir araya geldi. Veteriner hekimler, öğrencilerle yaptıkları söyleşilerde hayvan sağlığı ve refahı hakkında temel bilgiler verdi. Özellikle barınma, beslenme, aşılama ve bakım konularında çocuklara pratik bilgiler sunuldu. Bazı okullarda yapılan sunumlarda görsel materyaller kullanılarak, çocukların ilgisini çekecek şekilde hayvan davranışları, iletişim biçimleri ve doğal yaşam alanlarının önemi anlatıldı.

Yetkililer, etkinliklerin amacının, gelecek nesillerin doğa ve hayvan sevgisiyle büyümesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yetkililer, "Çocuklarımızın hayvanlara karşı duyarlılığını artırarak, onların bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak en büyük hedefimiz. Hayvan sevgisi, merhamet duygusunun temelidir" şeklinde konuştu. - KONYA