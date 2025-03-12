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Akşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri

Akşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri
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Konya'nın Akşehir İlçesi'nde düzenlenen 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri, Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, ödül töreni ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Konya'nın Akşehir İlçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Okul Müdürü Ali Osman Tosun'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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