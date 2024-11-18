Akşehir'de Hafızlardan Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Konya'nın Akşehir ilçesinde dünya ve Türkiye birincisi hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti verdi.

Akşehir İlçe Müftülüğü'nün organizasyonuyla dünya birincisi ve Türkiye birincisi hafızlar, Akşehir İplikçi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ziyafeti verdi. Program öncesinde konuşan Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci Kur'an-ı Kerim'in önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Hüseyin Akbulut ve Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Mustafa Alphayta tarafından verilen Kur'an-ı Kerim ziyafetini camiyi dolduran cemaat huşu ve huzur içinde dinledi. - KONYA