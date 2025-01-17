Aksaray Valisi Öğrencilerin Karne Heyecanında

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yeni Mahalle Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Kumbuzoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için iyi, gelişmiş ve başarılı nesiller yetiştirmek için okullarımız inşallah daha iyi olacak" dedi.

Aksaray Yeni Mahalle Ortaokulu'nda 2024- 2025 eğitim öğretim yılının ilk dönem karneleri verildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da öğrencilerin heyecanına ortak olarak karne dağıtım törenine katıldı.

"Kesinlikle aldıkları karneler onların tam ölçütleri değildir"

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Kumbuzoğlu, "Dönem boyunca çocuklarımız bayağı büyük bir emek verdiler. Öğretmenlerimiz ve velilerimizi de kutluyorum, öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum. Karneleri bugün alıyorlar, 2 hafta tatile gidecekler ve bu 2 haftayı inşallah iyi değerlendirecekler. Benim öğrencilerimize tavsiyem, kesinlikle aldıkları karneler onların tam ölçütleri değildir. Onlar çok değerli ve kıymetliler, o karneler sadece bize yol ve yön göstermek için vardır. Yoksa öğrencilerimizin değeri ve kıymeti bambaşkadır. Onlar Allah'ın izniyle geleceğin nesilleri olacaklardır" dedi.

"Yeni nesiller yetiştirme uğruna velilerimize de çok büyük görevler düşüyor"

Öğretmenlerin de çok büyük emek harcadığını söyleyen Kumbuzoğlu, "Yeni nesiller yetiştirme uğruna velilerimize de çok büyük görevler düşüyor. Onların da evlerde ve toplumda, her yerde öğrencileri, ayrıca öğretmenlerle iç içe yetiştirme gibi önemli bir görevleri vardır. Ben hepsini kutluyorum. Nice güzel tatiller ve başarılar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için iyi, gelişmiş ve başarılı nesiller yetiştirmek için okullarımız inşallah daha iyi olacak. Biz Türkiye olarak okullarımızın, sınıflarımızın daha iyi olması, daha gelişmiş olması için atölyelerimizi, spor alanlarımızı her türlü etkinlik ortamlarını oluşturmak için çok büyük bütçeler ayırıyoruz ve gayretler gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.