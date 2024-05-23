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Aksaray Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

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Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, Aksaray Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda eğitim verdi.

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiren jandarma ekipleri, Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) öğrencilerle buluşup kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde eğitim verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kadına olan şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının projesi çerçevesinde çalışmalarını birçok alanda sürdürüyor. Köylerde, tarlalarda kadın ve erkeklerle ayrı ayrı bir araya gelen jandarma ekipleri, bu kez üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak amacıyla ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan öğretim görevlileri ve öğrencilerle buluşan jandarma ekipleri, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerimize her alanda aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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